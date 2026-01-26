Книги по истории подарили школам в Серпухове

В рамках реализации патриотических инициатив и программы «Успех V единстве поколений», направленной на сохранение исторической памяти о подвигах российского и советского народа, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев провел встречу с членами Профсоюза работников образования Серпуховского округа.

Ключевым событием мероприятия стала передача педагогам авторского труда депутата. Андрей Голубев лично презентовал свое новое издание — книгу «Южные рубежи Подмосковья. Московская область в Битве за Москву». Как отметил автор, это фундаментальное исследование посвящено героическим страницам обороны столицы и роли южных рубежей Подмосковья в Великой Отечественной войне. Книга, выпущенная в год 80-летия Победы в рамках проекта «Историческая память», призвана стать пособием для учителей и школьников в изучении военной истории.

«Очень рад, что презентация вызвала живой интерес у педагогов. Каждый участник встречи получил экземпляр книги с моим автографом, что, надеюсь, станет дополнительным стимулом для использования ее в образовательном процессе», — отметил Андрей Голубев.

В ходе встречи с учителями были обсуждены актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи, роль школы в формировании гражданской позиции и важность сохранения правды о подвиге народа в годы войны. Депутат подчеркнул, что подобные инициативы помогают укрепить связь между поколениями.