Книги писателя из Шатуры выпустили в Китае

Большие тиражи трех книг писателя Олега Трушина из Шатуры вышли в свет в Китайской Народной Республике. Их выпустило государственное издательство.

Издательство выпустило сборник повестей и рассказов «Хорюшка», сборник рассказов и очерков «Звуки тишины», а также сборник повестей, рассказов и очерков «Под счастливой звездой». За последнюю книгу Олег Трушин получил литературную премию имени М. М. Пришвина от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Четыре года назад китайское издательство обратилось к писателю за разрешением на перевод его произведений на китайский язык и распространение. Далее проходили все необходимые процессы согласования.

Практически все произведения написаны в Шатуре и посвящены подмосковной Мещере. Книги издадут большими тиражами, их распространят по всем библиотекам и школам страны.