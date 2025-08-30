Книги об истории города издадут в Химках

Экспертный совет по книгоизданию продолжает работать над созданием сборников, посвященных истории города и его выдающимся жителям. Сейчас в Химках собирают сведения о трудовых династиях округа.

Помимо этого, специалисты готовят к переизданию несколько важных сборников: коллектива писателей-ветеранов, альманаха, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сборника «Химки и окрестности», а также других публикаций. По словам директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Химкинская централизованная библиотечная система» Александры Латыниной, эти книги помогут сохранить и передать будущим поколениям память о городе, его истории и героях.

«Сборники станут ценным источником знаний и вдохновения для всех, кто любит Химки и гордится ими», — добавила Александра Латынина.

Члены экспертного совета на заседаниях определяют объем работ, списки изданий, а также разрабатывают возможность создания новых сборников о городе.