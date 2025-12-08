Книги для слабовидящих детей подарили детским садам в Шатуре

Семь дошкольных образовательных учреждений округа и коррекционная школа-интернат получили специализированные книги для слабовидящих детей. Шатурская ГРЭС приобрела 16 комплектов уникальных изданий.

Книги для слабовидящих детей напечатаны крупным шрифтом, имеют контрастные иллюстрации, 3D-элементы и объемные тактильные рисунки. Специальный «читающий карандаш» воспроизводит аудиофайлы, превращая обучение в интерактивную игру.

Директор Шатурской коррекционной школы-интерната для детей с ОВЗ Татьяна Капустина отметила, что такие издания очень важны для воспитанников учреждения. «Книжки очень красочные. Нашим детям все интересно, они особенные, поэтому для них что-то новое — это как новая сказка», — сказала она.

Такие благотворительные акции Шатурская ГРЭС ежегодно проводит уже в течение 20 лет.