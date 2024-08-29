Книга сказок авторов из Одинцова вошла в фонд библиотеки имени Ушинского

Книжный фонд библиотеки имени К. Д. Ушинского Российской академии образования пополнился новой книгой сказок. Ее создали жители Одинцовского городского округа. Издание вышло по итогам конкурса «Мы сочиняем и рисуем сказку».

Конкурс, который проходит в округе ежегодно, собирает участников, сочетающих свои литературные и художественные таланты. В этом году свыше 400 местных авторов и художников, среди которых учащиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, изостудий и творческих объединений, представили свои сказки и иллюстрации, которые затем объединили в одну книгу.

Оценку работ провели эксперты, включая руководителя Информационного центра «Библиотека имени К. Д. Ушинского» Виталия Сурвилло, московского художника и искусствоведа Ивана Шумского, члена Творческого Союза художников России Алексея Шилова, директора Одинцовского историко-краеведческого музея Светлану Роханову, режиссера Одинцовского Народного театра и спикера общества «Знание» Светлану Лапшину, а также актрису и телеведущую Галину Ледвину.

Конкурс проводится в Одинцове с 2014 года и нацелен на поиск новых талантов и развитие творческих способностей среди местного населения. Мероприятие осуществляется при поддержке администрации городского округа.

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