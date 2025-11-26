Книга о Сергиевом Посаде вошла в число лучших исторических изданий в 2025 году

Книга «Сергиев Посад. Серебряный век», созданная художницей Натальей Корнеевой и историком Александром Рдултовским, получила награду на ежегодном общероссийском конкурсе «Лучшие издания по истории России» Ассоциации книгоиздателей. Авторы годами изучали архивные материалы, чтобы достоверно рассказать про становление муниципалитета.

Книга получила диплом победителя в номинации «Альбомы и фотоальбомы». В издании представлены 32 живописные работы Натальи Корнеевой с видами дореволюционного Сергиева Посада, дополненные краеведческими эссе Александра Рдултовского. Авторы годами изучали материалы, чтобы достоверно отобразить историю муниципалитета.

Книгу «Сергиев Посад. Серебряный век» выпустили в издательстве «Ремарко» тиражом 1000 экземпляров и доступна в библиотеках в Сергиевом Посаде.