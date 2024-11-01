Книга о храме в Коломне завоевала приз на международном конкурсе

Книга «Храм Вознесения Господня в Коломне: страницы истории» получила диплом третьей степени на XIX конкурсе «Просвещение через книгу». Конкурс проходит при благословении Патриарха Кирилла и поддержан Министерством цифрового развития России, в этом году было подано сто шестьдесят заявок из разных регионов страны и зарубежья.

Произведение рассказывает о многовековой истории Вознесенского храма, начиная с первых упоминаний и заканчивая современностью. Авторы книги, среди которых кандидат исторических наук Евгений Ломако, Вадим Кириченко и настоятель храма отец Иоанн Парфенов, были награждены дипломами на церемонии вручения.

Их труд стал важным вкладом в сохранение исторического наследия и популяризацию краеведения. Успех книги на международном уровне подчеркивает значимость исследований о культуре и истории православия.

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