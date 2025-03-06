Клумбы приведут в порядок в Щелкове

Местный житель обратил внимание на неудовлетворительное состояние клумб, расположенных на площади Ленина. Он обратился с просьбой об их восстановлении к главе городского округа Щелково Андрею Булгакову через его официальный телеграм-канал.

«В центре города, напротив дома № 1 на площади Ленина, прошу обратить внимание на разрушающиеся клумбы, расположенные вдоль газона. Состояние клумб ухудшается с каждым днем. Дерево, ранее росшее на одной из клумб, удалено. Прошу принять необходимые меры для исправления ситуации», — сообщил местный житель.

В ответ на поступившую просьбу в администрации округа заверили, что обращение принято во внимание и будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Все необходимые работы по восстановлению клумб на площади Ленина будут завершены до конца второго квартала текущего года.