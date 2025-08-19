Клумбу в виде паровозика установили в микрорайоне Депо в Лобне

В микрорайоне Депо городского округа Лобня появилась новая яркая достопримечательность — клумба в форме паровозика. Достопримечательность создана при активном участии местных детей.

Деревянная композиция установлена на Деповской улице, 17 на месте старого паровоза, который ранее убрали из‑за ветхости.

«Эта идея родилась еще осенью, когда мы обсуждали планы по благоустройству с местными жителями. Именно тогда было решено создать в микрорайоне клумбу в виде паровозика, которая стала бы его отличительной чертой», — рассказала глава города Анна Кротова в своем Telegram-канале.

В ближайшие дни городские озеленители заполнят «вагончики» яркими цветами. Местные жители уже тепло приняли новое украшение: паровозик стал популярным местом для прогулок с детьми и фоном для фотографий.