Клумбу на Юбилейном проспекте благоустроили в Химках

Специалисты засадили цветник на пересечении Юбилейного проспекта, улиц 9 Мая и Горшина, образующем круг. Благоустройство проходило в рамках масштабного проекта по озеленению улиц городского округа и общественных мест.

Трудами коммунальщиков клумбу украсили цинерарии, бегонии, спиреи и лилейники. Растения были выбраны потому, что они неприхотливы и могут соседствовать с другими цветами, образуя неповторимую композицию. Всего цветник засадили семью тысячами саженцев.

Озеленение городской среды служит поддержанию комфортного микроклимата и заботе об экологии. Клумбы, куда уже были высажены цветы, не остаются брошенными: за ними ухаживают, их поливают, цветы подкармливают и избавляют от сорняков.

Напомним, что ранее коммунальщики благоустроили клумбу на улице Московской. Специалисты высадили бегонии, цинерарии и канны. Основные цвета получившегося рисунка — красные и розовые. Разбавили композицию травянистые растения с ярко-зеленой и бордовой листвой.