Клубу инвалидов «Лидер» в Воскресенске исполнилось 20 лет

Спортивный клуб инвалидов «Лидер» в Воскресенске отметил 20-летие со дня основания. Участники учреждения стали семьей, где друг друга поддерживают и вселяют уверенность.

В клубе занимаются 107 инвалидов от семи до 92 лет, в том числе 30 детей. Участники вовлечены в легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, боччу и бадминтон. Они выступают на соревнованиях различного уровня и привозят в Воскресенск медали. Например, в числе воспитанников «Лидера» — призеры и победители чемпионатов России, Европы и мира, первенств России, мастера спорта страны и заслуженные тренеры. Руководит клубом Алексей Кузнецов — дважды призер Паралимпийских игр.

Спортивный клуб постоянно входит в тройку лучших учреждений для инвалидов в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».