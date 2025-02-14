Клубу авиамоделирования «Миг» в Видном выделили новое помещение

Клуб авиамоделирования «Миг» в Видном переехал из полуподвальной комнаты на Школьной улице в просторное помещение в здании кинотеатра «Искра». Воспитанники будут заниматься стратегически важным направлением — беспилотной авиацией.

Администрация Ленинского округа не только предоставила помещение, но и оснастила его. Для ребят закупили принтеры для печати деталей, токарные и фрезерные станки и многое другое. В перспективе планируется выполнить отделочные работы.

«Авиамодельный клуб действует в округе уже 10 лет на базе учреждения по работе с молодежью „Энергия“. На сегодняшний день здесь на безвозмездной основе занимаются более 25 ребят. Они учатся делать модели пилотируемых летательных аппаратов и осваивают навыки управления ими», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Татьяны Квасниковой.