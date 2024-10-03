Клубу «Активное долголетие» в Химках исполнилось 5 лет

Ровно пять лет назад 1 октября в Химках открылся клуб, в котором организовывают досуг для пожилых людей. Участников «Активного долголетия» поздравили, организовав яркий концерт.

Более 10 тысяч жителей Химок успели присоединиться к клубу «Активное долголетие» за время его существования. Самому старшему участнику сейчас 91 год. Валентину Складанную вместе с другими пенсионерами поздравили детские творческие коллективы и талантливые музыканты на торжественном концерте.

«Вы даете огромный пример, как нужно жить. Жить надо здесь и сейчас», — отметила начальник клуба «Активное долголетие» городского округа Химки Марина Дубровина.

Клуб «Активное долголетие» в Химках открыт по адресу: улица Кирова, строение 24. Здесь всегда ждут стремящихся к интересной жизни людей.

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