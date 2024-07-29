Клуб «ВВА-Подмосковье» победил на чемпионате России по пляжному регби

Женская команда «ВВА-Подмосковье» стала чемпионом России по пляжному регби. На финальном этапе турнира спортсменки одержали победу над прошлогодним чемпионом, краснодарской командой «Кубань», со счетом 5:4.

В полуфинале спортсменки, представляющие Московскую область, также обыграли пермский клуб «Витязь» со счетом 6:3, что обеспечило им титул чемпионов страны. «Серебряные» медали завоевали игроки из Перми, а бронза досталась команде «Кубань».

Мужская команда «ВВА-Подмосковье» удостоилась четвертого места. В чемпионате России по пляжному регби в этом году приняли участие девять женских и 12 мужских команд.

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