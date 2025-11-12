Клуб в селе Макеево в Зарайском округе отремонтируют до конца 2025 года

В Зарайском округе продолжается капитальный ремонт Макеевского клуба, который относится к Центру досуга «Победа». Работы по обновлению здания включают отделку помещений, замену электрики и системы отопления.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что в этом году уже была проведена замена крыши и улучшена вентиляционная система. «После завершения всех работ концертный и танцевальный залы будут выглядеть совершенно иначе. Мы также планируем создать студию для записи музыки и комнату для хранения костюмов», — добавил он.

В рамках ремонта также будут установлены новые полы, потолки и стены, что значительно улучшит облик учреждения.

Местные жители с нетерпением ждут окончания ремонта, так как в клубе функционируют десять кружков и секций, где занимаются пением, хореографией, рукоделием и многими другими видами творчества.

Ожидается, что обновленный клуб откроет свои двери для посетителей в декабре 2025 года, что станет значимым событием для культурной жизни округа. Этот проект направлен на развитие досуга и творчества среди населения, что особенно важно для формирования активного и творческого сообщества.