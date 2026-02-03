Клуб «Сова» из Химок завоевал серебро и бронзу на «Кубке Единства»

Сборная военно-патриотического объединения «Сова» и поискового отряда «Страж» имени Дмитрия Кириллова из Химок отличилась на региональном «Кубке Единства», завоевав полный комплект серебряных медалей. Подростки соревновались с элитой «Юнармии», военно-патриотических клубов и кадетских классов из Москвы и области.

Команда из Химок взяла второе место в общекомандном зачете, продемонстрировав мастерство в военно-прикладных эстафетах: с завязанными глазами разбирали и собирали автомат Калашникова, экипировались в противогаз и защиту, вели огонь по мишеням, блистали на строевом смотре, отвечали на исторические вопросы и штурмовали военизированную полосу.

Третье общекомандное место завоевали ребята в военной медицине.

Награды в личном зачете добавил воспитанник Тимофей Власкин. Он получил бронзу по стрельбе.

Юных патриотов поддерживал ветеран специальной военной операции, представитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов Антон Зенькович.

Уже 12 лет «Сова» готовит защитников Отечества: с детства ребята тренируют армейский рукопашный бой, метание ножей, разборку оружия, скалолазание и парашютный спорт. Многие выпускники становятся офицерами Вооруженных Сил России.