Клуб поддержки молодых педагогов открылся в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве начал свою работу клуб для педагогов под названием «ПРОдвижение». Его создание инициировали финалисты городского конкурса «Педагог года».

Основной целью клуба станет помощь молодым учителям в профессиональном становлении. В состав «ПРОдвижения» вошли не только финалисты конкурса, но и специалисты методического центра повышения квалификации педагогических работников. На торжественном открытии клуба в его ряды была принята начальник управления образования Орехово-Зуевского округа Ольга Чиханова.

Для начинающих учителей организовали ряд мероприятий, включая открытые уроки, внеурочные занятия и тренинг под названием «Наедине со всеми». На тренинге обсудили основные трудности, с которыми сталкиваются педагоги, только начавшие свою карьеру.

В дальнейшем клуб планирует продолжать оказывать методическую и профессиональную поддержку молодым специалистам, помогая им адаптироваться и развиваться в профессии.