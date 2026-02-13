Клуб молодых исследователей провел заседание в Одинцове

В среду, 11 февраля, в Одинцове состоялось первое в семестре заседание Клуба молодых исследователей Московского государственного института международных отношений. В работе приняли участие активисты из разных факультетов Одинцовского кампуса МГИМО, Университетского колледжа и Горчаковского лицея.

С приветственным словом к участникам обратился декан Факультета финансовой экономики, доктор экономических наук, научный руководитель клуба Игбал Адиль оглы Гулиев.

«Развитие студенческой инициативы — это инвестиция в интеллектуальное будущее университета. Сегодня особенно важно создавать условия, в которых молодые исследователи смогут не только формулировать идеи, но и аккумулировать знания, приобретать новые компетенции и получать импульс для дальнейших профессиональных достижений», — отметил декан факультета финансовой экономики.

В центре внимания клуба — усиление межкампусного взаимодействия с филиалами МГИМО в Астане и Ташкенте, запуск совместных мероприятий в очном и гибридном форматах, а также формирование устойчивых академических связей между площадками Университета.