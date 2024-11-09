Клуб юных предпринимателей открыли на базе школы № 9 в Лобне

Первые бизнес-классы появились в Москве четыре года назад. Теперь это направление открыли в Лобне.

«Я выбрала предпринимательское направление, потому что, во-первых, мне это очень интересно, во-вторых, я бы хотела менять наш город, мир в лучшую сторону. И я уверена, что предпринимательский класс в нашей школе поможет мне с этим. В будущем я хотела бы открыть свой бизнес», — поделилась ученица 10 класса Алиса Афонина.

Школьники вместе с базовым получают бизнес-образование. Они углубленно изучают математику, иностранный язык и обществознание. Помимо этого, ребята осваивают экономические термины и понятия, знакомятся с бизнес-процессами, участвуют в семинарах и тренингах, пишут бизнес-планы, составляют договоры, соглашения и контракты, получают навыки продвижения и продажи товаров и услуг и готовятся запустить свои первые стартапы.

Предприниматели и представители торгово-промышленной палаты поддерживают новое направление и готовы помогать учителям.

«Педагог, который преподает обществознание, он специалист в своей сфере, и он знакомит ребят с классическим преподаванием экономики, обществознания, но не знает основ предпринимательской деятельности так глубоко, как знает это действующий предприниматель. Поэтому педагоги работают с учебной литературой, учебными материалами, а практику ребятам как раз преподают в нашем клубе предпринимательства действующие предприниматели», — рассказала заместитель директора школы № 9 Маргарита Сотникова.