«Клуб юных моряков» в Дмитрове принял новых воспитанников

Полноправными членами объединения в этот день стали ребята, успешно прошедшие курс начальной подготовки. Торжественная церемония проходила в музее клуба.

Новые участники «Клуба юных моряков имени Максима Сафонова» дали торжественное обещание быть смелыми и правдивыми, честными и мужественными, достойными продолжателями традиций Российского флота, познавать основы военно-морского дела и закалять себя физически, помнить и чтить героев, отдавших жизнь за Отечество.

⁣Клятву юных моряков принимали капитаны первого ранга: руководитель клуба Алексей Панчук, и преподаватели Александр Петров и Константин Козаченко. Разделить с ребятами этот значимый и запоминающийся момент в жизни пришли их родители и почетные гости. Новым воспитанникам вручили удостоверения членов клуба, символизирующие их статус и ответственность.

Юных моряков поздравила и заместитель главы городского округа Ирина Костышина. «Пусть обещания, данные ими сегодня, станут ориентиром в жизни, помогая преодолевать любые трудности и достигать поставленных целей», — сказала она.