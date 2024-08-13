Клуб из Волоколамска поучаствовал в фестивале исторической реконструкции

Исторический клуб «Нидхегг» Дома культуры «Космос» Центра культуры и творчества «Родники» из Волоколамска выступил на фестивале реконструкции «Гнездово-2024» под Смоленском. Там прошли мастер-классы, демонстрации доспехов и ярмарка средневековых товаров.

Клуб под руководством Олега Мешкова существует почти 10 лет. Воспитанники сообщества постоянно участвуют в исторических фестивалях и выступают в парке культуры и отдыха Волоколамска.

В начале августа они побывали на фестивале исторической реконструкции «Гнездово-2024». Он проходит на территории Гнездовского археологического комплекса на протяжении четырех дней.

Там организовали реконструкцию военно-полевого лагеря славян и варягов, показательные выступления, демонстрацию оружия. Участники исполнили музыкальные произведения на старинных инструментах.

Каждый гость мог приобрести средневековые товары на ярмарке, поучаствовать в ремесленных мастер-классах, приготовить блюда средневековой кухни.

«Мы базируемся в „Космосе“ по предложению руководства ДК. В клубе 11 человек. Все, что используем в нашей работе, либо делаем сами, либо приобретаем у мастеров, специализирующихся на изготовлении исторически корректных изделий. Каждое воскресенье проводим тренировки, отрабатывая навыки ведения ближнего боя и стрельбы из лука. Рады видеть в наших рядах каждого, кому дорога великая история страны», — сказал Олег Мешков.

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