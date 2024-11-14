Клуб «Химки» вышел в 1/8 финала Кубка России по баскетболу

Подмосковная команда «Химки» обыграла баскетбольный клуб «Московский» по итогам двух матчей и вышла в 1/8 финала Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В ответной игре 1/16 финала представителям Московской области нужно было не только победить, но и отыграть девять очков, проигранных в первой встрече.

Баскетболисты из клуба «Московский» начали матч со счета 0:8, но «Химки» сравняли счет и к перерыву вели 41:34. В заключительной четверти представители Подмосковья увеличили отрыв до 16 очков, обеспечив себе выход в следующий этап турнира. По итогу турнира самым результативным игроком стал Виктор Заряжко с 21 очком.

Напомним, в декабре подмосковные баскетболисты встретятся с БК «Тамбов». Кубок проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».