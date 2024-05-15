Клуб «Активное долголетие» в Воскресенске получил теннисные столы | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:27 Клуб «Активное долголетие» в Воскресенске получил теннисные столы Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Руководство спортивного комплекса «Химик» в Воскресенске приобрело для участников клуба «Активное долголетие» два новых стола для настольного тенниса. В секции клуба занимаются 48 жителей Воскресенска.

Волонтер секции настольного тенниса Владимир Савинов рассказал, что раньше, из-за большого количества участники делились на подгруппы. Столов на всех не хватало. Благодаря руководству спортивного комплекса «Химик» приобретено еще два стола.

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Отметим, что возраст участников составляет от 60 до 85 лет. Представители «серебряного» возраста регулярно участвуют в соревнованиях и выигрывают призовые места.

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