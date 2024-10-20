Клуб «Активное долголетие» в Солнечногорске поучаствует в чемпионате России по фоновой ходьбе

Команда «Активного долголетия» Солнечногорска принимает участие в основном этапе Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий». Соревнования продлятся до 15 ноября, а победителей определят по наибольшему количеству пройденных шагов.

Возглавляет команду Солнечногорска Ирина Воробьева. В прошлом году под руководством женщины местные спортсмены в составе 10 человек заняли первое место в России.

«Фоновая ходьба — это передвижения, которые человек совершает ежедневно, помимо обычных тренировок. Это могут быть короткие прогулки в течение рабочего дня, ходьба по дому, использование лестницы вместо лифта, спокойный шаг вместо поездки на транспорте», — рассказала тренер Ирина Воробьева.

Все участники соревнований бесплатно зарегистрировались в мобильном приложении «Человек идущий», которое в реальном времени осуществляет подсчет шагов каждого участника и формирует рейтинги команд с наибольшим общим количеством шагов.

Долголеты планируют делать в течение месяца в среднем 25 тысяч шагов ежедневно. В этом стремлении их поддержали заместитель главы Солнечногорска Майя Морева и директор «Клуба Солнечногорья. Активное долголетие» Мариам Панфилова.

«У нас очень волевые, целеустремленные люди. В прошлом году за месяц они сделали максимально возможное количество шагов — 800 тысяч, и заняли первое место по России. Младшему участнику нашей команды на тот момент было 55 лет, а старшему — 76. Солнечногорцы с первого дня были в лидерах. Они приложили для этого огромные усилия. В этом сезоне я могу пожелать им только идти вперед, к победе», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Майя Морева.

Кстати, в этом году к солнечногорской команде присоединились четверо новых участников.

«Я подрабатываю на почте почтальоном. Мне как раз по работе требуется ходить, письма раскладывать. Поэтому так получилось, правда, только спустя пять лет, как вступил в клуб „Активное долголетие“, влился в это», — рассказал участник марафона Сергей Кухарев.

Организатором чемпионата выступила Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

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