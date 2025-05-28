Клуб «Активное долголетие» в Богородском округе поучаствовал в правовом квизе

Специальный интеллектуальный проект — областной правовой квиз-турнир «Мыслить, как юрист» запустили в мае этого года. Участники клуба «активное долголетие» посетили это мероприятие и повысили свой уровень юридической грамотности.

Квиз-турнир проходил в три этапа. Предварительный этап проводился в учреждениях соцобслуживания для выявления сильнейших участников и формирования команды по шесть человек для отборочного этапа.

В рамках второго этапа была определена лучшая команда из четырех направлений: Север, Юг, Запад, Восток.

28 мая в стенах Районного Дома культуры города Ногинск состоялся долгожданный, финальный этап. В финал вышли три команды — из Мытищ, Черноголовки и Каширы. Предполагалось два раунда: основной из девяти вопросов и финал.

Как признались участники игры, подготовка к ней шла основательная. Участие в квизе — это источник новых знаний, которые могут пригодиться в обычной, повседневной жизни.

Ведущий викторины — заместитель директора Государственного юридического бюро Московской области — Дмитрий Коваленко не давал гостям скучать ни минуты, задавал вопросы из области законодательства Российской Федерации.

В итоге победила команда из Каширы.