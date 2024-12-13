Клуб «Активное долголетие» посетил станцию скорой помощи в Ногинске

Участники программы «Активное долголетие» в Ногинске получили уникальную возможность заглянуть за кулисы работы скорой медицинской помощи. Группа из пятнадцати человек вместе с заведующим подстанцией Андреем Черновым познакомилась со всеми этапами работы службы — от приема вызова до его завершения.

Экскурсия началась с рассказа о специфике работы скорой помощи и демонстрации современного оборудования, используемого в экстренных ситуациях. Гостям показали быт сотрудников: просторные комнаты отдыха, оборудованные кондиционерами, уютные столовые, раздевалки с душевыми для удобства персонала до и после смены. Особое впечатление произвел крытый гараж, рассчитанный на 15 автомобилей, где участники смогли увидеть машины скорой помощи и их оснащение.

Диспетчеры, водители, фельдшеры и врачи лично познакомили гостей с особенностями своей профессии, рассказав о том, как оперативно принимаются и обрабатываются вызовы, как слаженно работает команда в самых сложных условиях.

Экскурсия стала частью нового проекта Богородского округа, который направлен на повышение информированности жителей о работе учреждений здравоохранения. Подобные мероприятия планируется проводить еженедельно для школьников и участников программы «Активное долголетие».

Проект уже нашел отклик у жителей округа, и его организаторы уверены, что такие инициативы помогут укрепить связь между медицинскими учреждениями и населением, а также вдохновить молодежь на выбор профессии в сфере здравоохранения.