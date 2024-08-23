Клуб «Активное долголетие» из Истры поучаствовал в фестивале национальных культур

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Творческий коллектив клуба «Активное долголетие» стал участником фестиваля национальных культур «Душой хранимое наследство». Люди серебряного возраста со всего Подмосковья познакомились с культурными традициями народов России.

Хореографический коллектив «Хабиби-клуб 55+» Снегиревского Дома культуры принял участие в областном открытом фестивале национальных культур «Душой хранимое наследство». Пенсионеры не только узнали о традициях народов России, но и познакомились с другими участники клуба «Активное долголетие» из разных городов.

В поселке Шаховская долголеты присоединились к шествию «Соцветие Подмосковья», в красочных костюмах они прошли по центральной улице, также организаторы провели ярмарку национальных подворий «Вкусное единство» и фестиваль-конкурс «Вокруг семейного пирога». Истринские участники клуба «Активное долголетие» получили дипломы и узнали рецепты необычных блюд других национальностей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учеба по-новому. Что изменится в школах с 1 сентября 2024 года

Belkin Aleksey/news.ru

Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

Nikita Tsitsagi/news.ru

Моди мира. Зачем индийский премьер приехал в Киев

Pib /Press Information

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте