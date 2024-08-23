Клуб «Активное долголетие» из Истры поучаствовал в фестивале национальных культур

Творческий коллектив клуба «Активное долголетие» стал участником фестиваля национальных культур «Душой хранимое наследство». Люди серебряного возраста со всего Подмосковья познакомились с культурными традициями народов России.

Хореографический коллектив «Хабиби-клуб 55+» Снегиревского Дома культуры принял участие в областном открытом фестивале национальных культур «Душой хранимое наследство». Пенсионеры не только узнали о традициях народов России, но и познакомились с другими участники клуба «Активное долголетие» из разных городов.

В поселке Шаховская долголеты присоединились к шествию «Соцветие Подмосковья», в красочных костюмах они прошли по центральной улице , также организаторы провели ярмарку национальных подворий «Вкусное единство» и фестиваль-конкурс «Вокруг семейного пирога». Истринские участники клуба «Активное долголетие» получили дипломы и узнали рецепты необычных блюд других национальностей.

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