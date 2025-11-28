Клуб «Активное долголетие» из Богородского округа выступил на областном фестивале

Театральная студия «Надежда» в буквальном смысле взорвала танцпол комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Талдомский». Участники из Богородского округа завоевали приз зрительских симпатий на фестивале «Винтаж-60».

Участники студии из Богородского округа покорили всех своим очарованием, яркими сценическими образами, зажигательными танцами и энергетикой. Театральная студия «Надежда» проекта «Активное долголетие» представила на конкурсе танцевально-театральную постановку.

Как рассказали «долголеты», подготовка к конкурсу велась в течение месяца. Участники студии ежедневно репетировали: отрабатывали хореографию, ставили композицию и разучивали текст для творческого приветствия. Каждая репетиция была наполнена стремлением к совершенству и желанием донести до зрителей дух эпохи 60-х годов.

«Эта победа — лучшая награда для нас. Месяц напряженной работы, бессонных ночей и сомнений — и вот он, момент, когда зрители оценили твое творчество. Для наших участников это не просто приз, а признание их таланта, трудолюбия и искренности», — поделились впечатлениями участники коллектива.