Клуб «Активное долголетие» из Богородского округа посетил Раменское

Проект «Активное долголетие» продолжает знакомить своих участников с богатейшим культурным наследием Подмосковья. Очередное увлекательное путешествие совершили жители из поселка Зеленый Богородского округа в соседний городской округ Раменское.

Программа дня была насыщенной и познавательной. Гостей ждала обзорная экскурсия по городу. Группа познакомилась с главными достопримечательностями, узнала об интересных моментах развития муниципалитета.

Затем путешественники погрузились в прошлое края через уникальные экспонаты и рассказ экскурсовода. Посетили Раменский историко-художественный музей.

В Храме Святых Бориса и Глеба познакомились с историей и архитектурой старинного храма. В Храме Владимирской иконы Божией Матери насладились красотой архитектуры.

А завершился день за теплой, душевной беседой и ароматным чаем.

Такие поездки — бесценный источник знаний. Они позволяют участникам узнавать увлекательные истории образования и развития ближайших городов Московской области.