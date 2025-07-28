Клуб «Активное долголетие» из Богородского округа побывал на областном фестивале

Масштабный областной фестиваль «Я активный» объединил представителей старшего поколения со всего Подмосковья. На открытую летнюю площадку стадиона «Локомотив» города Дмитров приехали более 200 участников проекта «Активное долголетие».

Команда из семи человек достойно представила Богородский округ на этом ярком мероприятии. Ведь физические активности по-прежнему остаются главным лекарством от многих болезней. Участников ждали интерактивные зоны для игр в стритбол, настольный теннис, петанк, волейбол, бадминтон, катание на сапах.

Невероятную пластичность, задор и бодрость духа показали долголеты из Богородского округа во время мастер-классов. Особенно ногинчанам запомнилось занятие по йоге босиком и упражнения «Здоровая спина».

Участники фестиваля также открыли для себя секреты приготовления оздоровительных напитков. Этот день был наполнен незабываемыми эмоциями и положительной энергией.

«Выражаем огромную благодарность организаторам. Довольны, все сошлось — изумительная погода, мероприятие и настроение. Мы получили большое удовольствие», — поделилась своими впечатлениями участница команды из Богородского округа Людмила Цыпина.