Клуб «Активное долголетие» Богородского округа посетил музей фарфора

Экскурсия началась с рассказа опытного гида, который познакомил участников с историей гжельского промысла и его значением в культуре России. Гости смогли увидеть, как создается гжельская керамика, и оценить работы талантливых мастеров. Однако наибольшее впечатление на экскурсантов произвел мастер-класс, где они смогли попробовать себя в роли художников. Под руководством профессионалов пенсионеры освоили технику традиционной росписи и создали собственные изделия, что стало настоящим творческим успехом для многих.

Поездка завершилась вкусным обедом, который позволил участникам отдохнуть и пообщаться в непринужденной обстановке.

С начала года для участников «Активного долголетия» было организовано 27 экскурсионных маршрутов для почти 500 человек, а также семь дополнительных поездок при поддержке правительства области. Кроме того, Богородский округ принял более 25 делегаций из других городов, что свидетельствует о растущем интересе к культурным инициативам данного региона.