Ключи вручили 14 семьям переселенцев из аварийного жилья в Ногинске

Еще 14 семей из Ногинска получили ключи по программе переселения из аварийного жилья. Квартиры находятся в доме № 14Б на улице Юбилейная.

В Минстрое Подмосковья рассказали, что новые квартиры получили жители домов № 226 и 228 по улице 3-го Интернационала, а также дома № 23 по улице Советской Конституции. Ключи и памятные подарки вручили глава Богородского округа Игорь Сухин и его заместители Владимир Хватов и Анатолий Шуть.

«Мы долго шли к этому событию. Рад, что у этих семей появилась возможность жить в новых, комфортных условиях. Желаю новоселам тепла, уюта, приятных хлопот с переездом. А мы всегда на связи. В случае необходимости будем встречаться, обсуждать, помогать», — отметил Сухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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