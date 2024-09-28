Еще 128 семей в Старой Купавне переехали из аварийного жилья в новостройки

Переселенцы из аварийного жилья в Старой Купавне скоро отметят новоселье. В современных многоэтажках на улице Чкалова поселятся 128 семей. Это стало возможным благодаря программе губернатора.

Лично поздравил жителей глава Богородского округа Игорь Сухин. Он также поблагодарил строителей и бизнес-партнеров за высокий профессионализм в работе и большой вклад в развитие строительного комплекса Богородского округа.

«Мы видим хорошее очень благоустройство, оформленные с ремонтом и с техникой квартиры. Надеюсь, что жителям будет уютно, комфортно, счастливо проживать в таких замечательных домах», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Программу переселения из ветхого и аварийного жилья в округе продолжат реализовывать. Уже в начале следующего года ключи от квартир вручат в новых домах на улице Кирова в Старой Купавне.