Ключи от новых квартир вручили 14 семьям из аварийных домов Балашихи

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил ключи от новых квартир 14 семьям, переселенным из аварийных домов в рамках программы реновации. В торжественном мероприятии приняли участие заместители главы округа Евгения Сирота и Кирилл Тимашков, руководитель Следственного отдела по Балашихе Главного следственного управления СК РФ по Московской области Сергей Гоцев, начальник управления по жилищным вопросам Александра Александрова и представители строительной компании.

По словам Сергея Юрова, вопрос расселения ветхого жилья остается приоритетным для города.

«В 2022 году мы заключили договор о комплексном развитии территории жилой застройки с группой компаний „Самолет“ и теперь выдаем первые ключи от квартир в новых и современных домах», — отметил глава округа.

Все квартиры находятся в жилом комплексе «Квартал Авиаторов», который обладает хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. В помещениях выполнен ремонт и подключены необходимые инженерные системы. В составе комплекса запланировано строительство шести корпусов с коммерческими объектами на первых этажах, закрытыми дворами‑парками, многоуровневым паркингом, детским садом на 255 мест и поликлиникой на 91 посещение в смену.

Всего в рамках программы переселения до конца 2026 года планируется расселить 16 домов, признанных подлежащими сносу. Работы проводятся в рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».