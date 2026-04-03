Ключи от новых квартир получили 3 семьи из ветхого жилья в Химках

Трем семьям, переезжающим из аварийных домов, вручили ключи от нового жилья в Химках 3 апреля. Торжественная церемония прошла в выставочном комплексе «Артишок».

Новоселов поздравили глава округа Инна Федотова, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, а также представители группы компаний ФСК.

«Уверена, что новые квартиры станут не просто местом проживания, а настоящим домом — уютным, теплым, наполненным счастьем и семейным благополучием», — отметила Инна Федотова.

Переезд осуществляется в рамках соглашения о комплексном развитии территории между администрацией и группой компаний ФСК. Всего по этому проекту предстоит расселить шесть домов. Застройщик планирует завершить работы до конца 2026 года.

«Когда видишь, как люди впервые переступают порог своего нового жилья, понимаешь, ради чего все делается. Важно, чтобы эти пространства давали ощущение уверенности и защищенности с первого дня. Эту работу мы будем продолжать и дальше», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Расселение аварийного фонда — часть системной работы городских властей. Один из главных инструментов здесь — механизм комплексного развития территорий, который позволяет не только строить жилье, но и создавать полноценную городскую среду с социальными объектами и современными общественными пространствами.

Первого апреля на экспертном круглом столе подвели итоги жилищной программы за пять лет. Благодаря комплексному развитию территорий в Московской области новое жилье получили более тридцати тысяч человек, а также построены десятки школ, детских садов и поликлиник.