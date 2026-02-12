Ключи от квартир вручили детям-сиротам в Балашихе

В Балашихе 34 ребенка-сироты в этом году смогут получить собственное жилье. Восемь из них станут обладателями квартир, приобретенных через аукционы, а 26 воспользуются жилищными сертификатами.

Глава округа Сергей Юров передал ключи от новых квартир первым новоселам. Вместе с ним участников поздравили Герой России Сергей Петров, зампредседателя Евгения Сирота, городской прокурор Дмитрий Девятко и начальник управления по жилищным вопросам Александра Александрова.

«Получение ключей от своей квартиры — это начало нового этапа. Ежегодно мы вместе с правительством Московской области, Следственным комитетом и прокуратурой решаем эту важную задачу. Сегодня вы получаете не просто ключи от жилья, а ключи от вашего дома, где будете строить семью и растить детей», — сказал Сергей Юров.

Все квартиры находятся в новых микрорайонах. Жилые помещения полностью готовы к заселению: в них установили индивидуальные счетчики горячей и холодной воды.

Программа действует в рамках госпрограммы «Жилище». Ее реализуют при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.