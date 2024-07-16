Ключи от квартир в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове вручат до октября

Системы теплоснабжения, подачи воды и электричества в жилом комплексе «Прибрежный парк» в Домодедове практически готовы к сдаче. Застройщик планирует завершить работы в ближайшее время. А первым новоселам вручат ключи уже до 30 сентября.

В комплексе уже ввели в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения. Новую котельную спроектировали по современным требованиям. Ее работу уже проверили в первом отопительном сезоне — все прошло без сбоев. Готовность объектов инфраструктуры оценила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Уже в сентябре в ЖК «Прибрежный парк» откроют детский сад «Бригантина» на 300 мест. Он станет самым большим в городском округе. Строительство уже завершено. На финальном этапе находится благоустройство территории. Сейчас в помещениях идет генеральная уборка. Здесь появятся основные группы и две коррекционные — для детей с ограниченными возможностями здоровья.