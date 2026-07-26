Ключи от квартир в новом жилом комплексе вручили жителям Домодедова

В Домодедове вручили ключи от квартир жителям дома № 3 в жилом комплексе «Оптима». За два года компания «Премьера» достроила четыре дома, которые оставил предыдущий застройщик.

Всего в жилом комплексе почти 1800 квартир, столько семей отпразднуют новоселье.

Жильцы Александр Смирнов и Екатерина Мичко поделились впечатлениями: квартира красивая, с видом на высокой этажности, им очень понравилась. Они уже планируют ремонт.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева отметила, что важно, что люди сегодня получают квартиры. Она поблагодарила жителей за то, что они пошли на мировое соглашение с возможностью достройки домов.

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов назвал вручение ключей праздником для семей, которые долго ждали завершения строительства. По его словам, свое личное жилье дает уверенность и желание двигаться дальше по жизни.

Перед застройщиком стоят новые задачи: расселение 16 ветхих домов на улице Ледовской, достройка дома на Текстильщиков, 45, а также строительство нового дома на Каширском шоссе, 105.