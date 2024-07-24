Ключи от квартир в Балашихе по программе «Жилище» вручили шести сиротам

У шести детей-сирот из Балашихи теперь есть собственные квартиры. Всего в 2024 году жильем в округе обеспечат 37 юношей и девушек.

В квартирах уже сделали ремонт, провели воду, свет, установили окна и двери, а также сантехнику.

Магомед Хизриев сейчас живет с приемными братом и мамой. В этом году юноша будет поступать в институт на программиста в Москву. Для него важно, что от нового дома он сможет удобно добираться до места учебы.

Екатерина Сапунова учится в колледже на курсе «Гостиничное дело». Девушка уже готова обустраивать собственную квартиру.

«Она очень уютная, большая, мне она очень сильно понравилась. Я рада, что ее получила», — поделилась Елена.

В Подмосковье квартиры детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей, выделяют по губернаторской программе «Жилище». Всего в 2024 году жильем в Балашихе обеспечат 37 юношей и девушек.

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