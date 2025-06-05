Ключи от квартир и жилищные сертификаты вручили детям-сиротам в Балашихе

В торжественной атмосфере девяти молодым людям вручили ключи от шести квартир и три сертификата на приобретение жилья в Балашихе. Квартиры, предоставленные детям-сиротам, расположены в новых микрорайонах.

Церемония прошла при участии депутата Госдумы Вячеслава Фомичева, главы городского округа Сергея Юрова, руководителя Следственного комитета Сергея Гоцева, председателя Комитета по управлению имуществом администрации Александры Александровой и заместителя начальника управления социального развития по городским округам Балашиха и Реутов Ирины Киосы.

Жилье полностью готово к проживанию: в нем выполнен косметический ремонт и установлены счетчики воды. Для тех, кто предпочитает самостоятельно выбрать жилье, выданы сертификаты, действующие по всему Подмосковью.

Одной из обладательниц ключей стала Екатерина Лопатенкова, фельдшер детской поликлиники. Ее новая квартира находится в жилом комплексе микрорайона Саввино.

Обеспечение жильем детей-сирот осуществляется в рамках государственной программы «Жилище», реализуемой в Балашихе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эта инициатива помогает молодым людям обрести стабильность и уверенность в будущем.