Ключевые вопросы развития города обсудили на совещании в Реутове

Филипп Науменко отметил высокие результаты в сфере образования. Школьники Реутова успешно выступили на региональном этапе всероссийской олимпиады: шестеро стали победителями, еще 64 — призерами. Все выпускники допущены к Единому государственному экзамену. В новом учебном году школы Реутова примут 1211 первоклассников. С 1 сентября в городе откроют 10 технологических классов, в том числе в новой школе на 1100 мест.

Важным вопросом совещания стала подготовка к пожароопасному сезону. Проверена система оповещения, налажено взаимодействие с экстренными службами. В ближайшее время проведут тестирование гидрантов и смотр добровольных пожарных. Месячник пожарной безопасности начнется в округе с 1 апреля.

Внесены изменения в маршруты общественного транспорта: на 533к начал работу новый перевозчик, в распоряжении которого шесть автобусов, а маршрут 917 заменили усиленным 17р. Продолжается работа по обновлению подвижного состава. В 2024 году капитально отремонтировали восемь автобусов.