В Чехове наградили клирика Богородице рождественского храма деревни Васькино диакона Андрея Климушкина медалью преподобного Варлаама Серпуховского II степени. Затем состоялось освящение гуманитарной помощи военнослужащим.
Награждение прошло в день празднования Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел богослужение в храме Владимирской иконы Божией Матери села Дубна и отметил диакона Андрея Климушкина. Он вручил ему медаль преподобного Варлаама Серпуховского II степени.
В службе приняли участие благочинный Чеховского церковного округа и монастырей Подольской епархии, игумен Вознесенской Давидовой пустыни Сергий Куксов и настоятель храма протоиерей Вячеслав Бобровский. Чин возглавил клирик Троицкого кафедрального собора в Подольске диакон Виталий Лебедевич. Во время богослужения пел хор Давидовой пустыни.
Архиепископ Аксий, после вручения медали, освятил гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Партию собрали предприниматели в Чехове.
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Клирика Андрея Климушкина в Чехове наградили медалью Варлаама Серпуховского
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