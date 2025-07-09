Клирика Андрея Климушкина в Чехове наградили медалью Варлаама Серпуховского

В Чехове наградили клирика Богородице рождественского храма деревни Васькино диакона Андрея Климушкина медалью преподобного Варлаама Серпуховского II степени. Затем состоялось освящение гуманитарной помощи военнослужащим.

Награждение прошло в день празднования Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел богослужение в храме Владимирской иконы Божией Матери села Дубна и отметил диакона Андрея Климушкина. Он вручил ему медаль преподобного Варлаама Серпуховского II степени.

В службе приняли участие благочинный Чеховского церковного округа и монастырей Подольской епархии, игумен Вознесенской Давидовой пустыни Сергий Куксов и настоятель храма протоиерей Вячеслав Бобровский. Чин возглавил клирик Троицкого кафедрального собора в Подольске диакон Виталий Лебедевич. Во время богослужения пел хор Давидовой пустыни.

Архиепископ Аксий, после вручения медали, освятил гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Партию собрали предприниматели в Чехове.