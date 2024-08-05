Клинский завод нарастит производство гофрокартона благодаря оптимизации

Компания по производству гофрокартона сможет существенно нарастить выпуск своей продукции. Предприятию удалось наладить более эффективную работу благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, на предприятии с помощью специалистов Регионального центра компетенций внедрили принципы бережливого производства.

Определились и с пилотным запуском — оптимизацией процесса производства четырех клапанных гофроящиков. Сотрудники провели его диагностику и создали эталонный участок, опыт которого распространят на остальные производственные подразделения. В результате анализа удалось обнаружить 37 проблемных областей, для устранения которых разработали подробный план.

Цель пилотного потока — сократить время производства на 11,6%, снизить уровень незавершенного производства на 29,7% и увеличить выработку на 14,3%.

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