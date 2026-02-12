Клинский стекольный завод запустит новый цех до конца февраля
Специалисты Главгосстройнадзора Московской области выходят на финальный этап проверки реконструкции Клинского стекольного завода в селе Спас-Заулок. В рамках обновления к складу готовой продукции возвели дополнительный производственный блок.
В новом помещении разместят технологическую линию для нанесения покрытий на листовое стекло — для этого уже устанавливают магнетронное оборудование.
Запуск линии позволит обрабатывать стекло специальными слоями с солнцезащитными и энергосберегающими свойствами. После расширения площадь модернизированного комплекса превысила 37 тысяч квадратных метров.
Завершение всех работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на февраль.
Строительство нового цеха — часть масштабной модернизации предприятия. В минувшем году завод уже обновил линию производства полированного стекла, вложив в проект около 8,5 миллиарда рублей. Совокупный объем инвестиций в развитие Клинского стекольного завода оценивают примерно в 13 миллиардов рублей.
Предприятие выпускает широкий спектр стекольной продукции с различными свойствами, включая позиции, не имеющие аналогов на российском рынке.
Основные заказчики — крупные отечественные компании, занимающиеся переработкой базового стекла для строительной отрасли.