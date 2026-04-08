Клинский стекольный завод расширяет производство с применением нанотехнологий

Клинский стекольный завод, известный производством мультифункциональных стекол, занимает почти половину стекольного рынка в России. Предприятие работает в сегменте бизнес для бизнеса и поставляет стекло для крупных проектов, таких как концертный зал в парке «Зарядье», Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге и океанариум во Владивостоке.

В прошлом году завод реконструировал стекловаренную печь и запустил линию просветленного стекла. В рамках модернизации было добавлено 137 рабочих мест. Сейчас предприятие готовится ко второму этапу инвестиционного проекта на 13 миллиардов рублей. Летом начнется монтаж нового оборудования для производства магнитронных напылений. Это позволит выпускать стекла с тройным серебряным напылением и длиной до 12 метров.

Завод начал работу в начале нулевых годов и долгое время функционировал под эгидой бельгийской компании. В 2024 году его выкупил президент холдинга «Адамант» Игорь Лейтис.

«Большая часть новых зданий в Москве строится с нашим материалом, — отметил генеральный директор Сергей Сретинский. — Обычное стекло имеет небольшой зеленоватый оттенок, а мы делаем стекло с нейтральной цветопередачей». Эта технология называется «Crystal vision».

Сейчас завод ищет новых сотрудников: благодаря инвестиционному проекту будет создано еще 35 рабочих мест. На предприятии уже трудятся более 800 человек, и оно выпускает полмиллиона тонн стекломассы в год.