Клинский мясокомбинат начал поставки продукции в Белоруссию

Клинский мясокомбинат начал поставлять продукцию на рынок Белоруссии. На прилавках магазинов республики появилось около 10 наименований товаров подмосковного производителя.

Сырокопченые деликатесы и колбасы представлены в одной из ведущих торговых сетей Белоруссии — «АЛМИ».

Ассортимент планировался с учетом спроса потребителей и специфики торговли в республике.

Клинский мясокомбинат в будущем намерен увеличить объемы поставок в страну, а также расширить линейку продукции, что укрепит позиции предприятия на зарубежном рынке.

Напомним, компания выпускает более 150 наименований колбасных изделий и остается одним из крупнейших производителей данного вида продукции в России, а также экспортирует товары в Армению, Азербайджан и Казахстан.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что в 2023 году начался масштабный проект модернизации предприятия, по результатам которого объем производства нарезки удвоится.