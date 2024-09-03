Клинские росгвардейцы приняли участие в акции памяти жертв терроризма

Сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в ежегодной акции памяти жертв терроризма. Правоохранители вместе с жителями города зажгли поминальные свечи и почтили память погибших минутой молчания.

Каждый год в День солидарности в борьбе с терроризмом люди по всей стране отдают дань памяти жертвам террористических актов и поминают погибших.

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