Сегодня 20:11 Клинские росгвардейцы приняли участие в акции памяти жертв терроризма Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в ежегодной акции памяти жертв терроризма. Правоохранители вместе с жителями города зажгли поминальные свечи и почтили память погибших минутой молчания.
Каждый год в День солидарности в борьбе с терроризмом люди по всей стране отдают дань памяти жертвам террористических актов и поминают погибших.
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