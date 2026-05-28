На старейшей фабрике «Елочка» в городе Клин разработали и воплотили в жизнь новый премиальный подарочный набор «Чаепитие». Мастера предложили необычную интерпретацию традиционных елочных игрушек в благородной черно-серебряной гамме с красными акцентами в виде ягод и узоров.

Набор включает семь изделий ручной работы: сверкающий самовар, чайник и кофейник, миниатюрные чашки и даже ложки. Размеры игрушек варьируются от 5,5 до 10,5 см, что позволяет каждому увидеть тонкие детали.

Уникальность этого набора заключается в ручной работе мастеров. Они бережно выполняют каждую игрушку, выдувая стекло, вытягивая тончайшие «нити» из нагретого стекла для носиков и ручек, а затем металлизируют их. Окрашивание происходит методом окунания или напыления в яркие цвета, после чего игрушки вручную расписывают традиционными узорами и рисунками.

Этот лимитированный набор можно приобрести только в фирменном магазине на Староямской улице.

По данным аналитики из открытых источников, фабрика «Елочка» занимает одну из лидирующих позиций среди производителей елочных украшений в Подмосковье и России, выпуская более 150 тысяч изделий в год. Стеклянные елочные игрушки стабильно поставляются по всей России и СНГ, подтверждая высокое качество и популярность продукции.