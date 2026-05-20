Школу олимпийского резерва построят на улице Чайковского в Клину в 2027 году

В городе Клин продолжается строительство школы Олимпийского резерва на улице Чайковского. Подрядная организация активно проводит фасадные и кровельные работы.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области. Новый спортивный объект будет способствовать популяризации здорового образа жизни, подготовке спортивного резерва и проведению соревнований различного уровня.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил: «На площадке задействовано 85 рабочих и 3 единицы техники. Ведется монтаж металлоконструкций большого и малого манежа». Общая строительная готовность объекта превысила 55%.

Клинская Спортивная школа Олимпийского резерва представляет собой многофункциональный комплекс, где можно заниматься различными видами спорта. Максимальная единовременная вместимость — 250 человек. Общая площадь пятиэтажного здания — 11 487 м².

В здании разместятся большой манеж, тренажерный зал, зал художественной гимнастики, бассейн на пять дорожек, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, помещения тира, гостиничный комплекс и пищеблок со столовой. Специализированные зоны позволят эффективно распределить потоки занимающихся и избежать перегруженности.

Завершить строительство планируют в 2027 году.