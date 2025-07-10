Клинико-диагностическая лаборатория в Домодедове получила новое оборудование

Новое оборудование установили в Централизованной клинико-диагностической лабораторим Домодедовской больницы. Это аппараты экспертного класса, которые будут использовать для определения группы крови и резус принадлежности.

Инновационные аппараты будут использовать для скрининга и идентификации антител, антиглобулиновых тестов и типировании антигенов.

Учреждение также получило коагулометр, который с высокой точностью диагностирует гемостаз, а также факторы свертывания крови, тромбофилию и фибринолиз.

«Также мы начали работать на высокопроизводительном анализаторе, выполняющем широкую линейку тестов для диагностики инфекционных, эндокринологических и онкологических заболеваний, аутоиммунной патологии», — сказала заведующая централизованной диагностической лабораторий Евгения Тен.

Лаборатория пополнилась автоматической мочевой станцией и мощным гематологическим анализатором, способным обрабатывать до 900 проб в час.

Оборудования закупили в рамках пилотного проекта Минздрава Подмосковья по централизации лабораторной службы.

На базе поликлиники № 2 создается крупнейшая лаборатория третьего уровня, которая будет обслуживать медицинские учреждения семи округов региона. Это позволит значительно повысить точность и скорость диагностики для пациентов.